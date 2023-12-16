ВВС Израиля нанесли новые удары по объектам "Хезболла"
Израильские военные нанесли новые авиаудары по объектам шиитской организации "Хезболлах" на территории Ливана.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.
"Истребители ВВС недавно атаковали ряд целей террористической организации "Хезболлах", включая военные здания, пусковые установки и террористическую инфраструктуру", - говорится в сообщении.
Помимо этого, добавили в армии, за последние несколько часов был зафиксирован запуск нескольких снарядов со стороны Ливана в направлении Израиля. В ответ израильская артиллерия нанесла удары по ливанской территории, отметили военные.
Кроме того, в течение дня израильские военные атаковали двух подозреваемых, которые действовали в одном из приграничных районов Ливана, где, по данным израильской армии, находилась одна из пусковых установок "Хезболлах", сообщила пресс-служба.
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