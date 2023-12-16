Анкара ожидает решения Вашингтона по вопросу поставок F-16

Турция и США завершили технические переговоры по вопросу продажи Анкаре американских истребителей F-16 и модернизации имеющихся машин.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер.

"Мы следим за ходом процесса закупки 40 единиц самолетов F-16 Block 70 и получением 79 комплектов для модернизации [F-16] из США. Наши технические встречи с США завершены. Мы говорим нашим собеседникам [в США], что ожидаем позитивные и конкретные шаги по этому вопросу, и надеемся, что процесс начнется как можно скорее", - цитирует министра телеканал CNN Turk.

Гюлер отметил, что "наиболее важный вопрос в контексте закупок [вооружения] заключается в том, чтобы союзники не вводили друг против друга ограничительные меры". "Союзники должны хорошо понимать глобальную и региональную функцию Турции и немедленно отказаться от ограничительной практики. Сильная Турция и ее сильная армия - это сильная НАТО и эффективная борьба с терроризмом. Я надеюсь, что в этом процессе [продажи F-16] будут сделаны конкретные шаги", - указал он.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее сообщил, что американский коллега Джо Байден заверил его в телефонном разговоре, что позитивно относится к продаже Анкаре истребителей F-16 и "готов внести соответствующее предложение в Конгресс".

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