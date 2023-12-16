Американский эсминец перехватил 14 беспилотников в Красном море

Американский ракетный эсминец USS Carney в субботу перехватил 14 ударных беспилотников, выпущенных йеменскими хуситами на юге Красного моря, сообщило Центральное командование США, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

По данным американских военных, все беспилотники были сбиты. Повреждений судов и кораблей, а также жертв среди членов команд не зафиксировано.

Ранее министр обороны Великобритании обороны Грант Шэппс сообщил, что в ночь на субботу британский эсминец HMS Diamond сбил беспилотник, летевший в направлении торгового судна на юге Красного моря. Беспилотник был перехвачен ракетой Sea Viper, выпущенной с корабля. "Корабль недавно прибыл в регион для укрепления международных усилий по поддержанию безопасности судоходства", - сказал он.

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