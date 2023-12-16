МИД РФ обещает ответить на возможное расширение санкций ЕС

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя возможное согласование 12-го пакета антироссийских санкций Евросоюза, заявила о готовности России к ответным мерам, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru.

"Мы по традиции отвечаем, как вы прекрасно знаете, что все меры, действия и шаги, которые предпринимаются незаконного плана против нашей страны, получают соответствующий ответ", - сказала она.

В случае принятие ЕС нового пакета санкций, ответное решение обычно прорабатывается в межведомственном формате, принимаются соответствующие решения и потом утверждаются и реализуются, добавила Захарова.

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