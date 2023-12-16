В ХАМАС допустили возобновление переговоров об обмене заложников на заключенных

Палестинское движение ХАМАС не исключает возобновления диалога об обмене захваченных радикалами заложников на палестинцев, заключенных в израильских тюрьмах, с возможностью поэтапного выполнения договоренностей.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

Мы не закрыли дверь для переговоров о разделении на отдельные части общих договоренностей [по обмену]", - заявили телеканалу два представителя руководства ХАМАС. Они указали, что на таком подходе "сейчас настаивают посредники".

Представители руководства радикального движения сообщили, что предали посредникам условия, на которых ХАМАС согласится возобновить переговоры. По их словам, это "всеобъемлющее и взаимное прекращение огня [в секторе Газа]".

После срыва перемирия в Газе, в ходе которого израильской стороне были переданы около сотни заложников, лидеры ХАМАС заявляли, что движение может пойти на переговоры об освобождении, если речь будет идти только об обмене оставшихся заложников на всех палестинских заключенных, находящихся в тюрьмах Израиля.

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