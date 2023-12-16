Военные базы США в Сирии подверглись ракетным ударам

Военная база США поблизости от расположения нефтяного месторождения Эль-Омар в сирийской провинции Дейр-эз-Зор подверглась ракетным ударам. Об этом сообщил телеканал Al-Mayadeen. По его информации, на американском военном объекте произошло несколько сильных взрывов.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сведений о пострадавших и материальном ущербе пока не поступало.

Радиостанция Sham FM передала со ссылкой на очевидцев, что еще одна атака была предпринята в субботу на американскую базу в Эль-Маликии на севере провинции Хасеке, на территории которой разорвалось несколько ракет.

По ее данным, на американские базы в Сирии продолжают перебрасываться подкрепления и боевая техника из соседнего Ирака. Так, в субботу на аэродроме в Харраб-эль-Джейре, которым пользуются американские силы, приземлилось два военно-транспортных самолета с оружием и боеприпасами.

Ранее на северо-востоке Сирии под ракетный обстрел попала база США возле газового месторождения Конико. Ответственность за оба нападения взяло на себя шиитское движение "Исламское сопротивление Ирака".

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