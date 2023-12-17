Сунак предупредил о риске от нелегальной миграции для Европы

Запад нуждается в новом своде правил, направленных на борьбу с нелегальной миграцией, иначе мигранты заполнят Европу. С таким предупреждением выступил премьер-министр Великобритании Риши Сунак на празднике партии "Братья Италии" премьер-министра Италии Джорджи Мелони, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Если мы не решим эту проблему, цифры будут только расти. Это поглотит наши страны и нашу способность помогать тем, кто действительно нуждается в нашей помощи больше всего", - сказал он.

"Если это потребует от нас обновить наши законы и провести международные обсуждения по внесению поправок в послевоенные договоренности по предоставлению убежища, то мы должны это сделать. Потому что, если мы не решим эту проблему сейчас, лодки [с мигрантами] будут продолжать прибывать, и в море погибнет еще больше людей", - добавил глава британского правительства.

Число нелегальных мигрантов, добирающихся до берегов Англии на надувных лодках через пролив Ла-Манш, неуклонно увеличивается на протяжении последних лет. В начале августа телеканал Sky News сообщил, что всего с 2018 года более 100 тыс. нелегалов прибыли в страну из Франции, воспользовавшись этим маршрутом.

В Великобритании более 175 тыс. человек ждут ответа от правительства на поданные ими заявления о получении убежища. На период рассмотрения заявок беженцев размещают в специальных миграционных центрах, однако их количества недостаточно. Содержание нелегалов, по данным газеты The Times, обходится британским налогоплательщикам примерно в 4 млрд фунтов ($5 млрд) в год. В частности, на размещение более 50 тыс. нелегальных мигрантов в отелях уходит порядка 6 млн фунтов ($7,5 млн) в сутки. Правительство Великобритании намеревалось отправлять нелегалов в Руанду, однако британский суд не дал ему это сделать.

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