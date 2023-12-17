Австрия сняла возражения против очередного пакета антироссийских санкций ЕС

Австрия, блокировавшая согласование 12-го пакета санкций ЕС против России, сняла возражения.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщают в ночь на воскресенье европейские СМИ.

Ожидается, что теперь постпреды стран ЕС смогут завершить согласование новых ограничительных мер. По оценкам некоторых СМИ, одобрение антироссийских санкций можно ожидать на следующей неделе.

Австрия блокировала 12-й пакет санкций против России, настаивая, чтобы сначала украинские власти исключили из своего черного списка Raiffeisen Bank International. В сообщениях СМИ утверждается, что Киев согласился это сделать.

Предыдущий пакет санкций был принят Евросоюзом в июне 2023 года. В середине октября Польша представила в Еврокомиссию предложение по 12-му пакету. Это предложение включает санкции в отношении российских алмазов и ограничительные меры для более широкого круга физических и юридических лиц. Оно также предусматривает запрет на импорт сжиженного углеводородного газа из России и использование российских услуг в области информационных и коммуникационных технологий.

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