Нетаньяху намекнул на подготовку новой сделки по освобождению заложников

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намекнул на подготовку нового соглашения по освобождению заложников, удерживаемых в секторе Газа палестинским движением ХАМАС.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

В разговоре с журналистами вечером в субботу Нетаньяху уклонился от ответа на вопрос о встрече по теме заложников между представителями Израиля и Катара, которая, как сообщали СМИ, прошла в Европе, но подтвердил, что он дал указания переговорной группе. По словам премьера, наступление Израиля в Газе помогло заключить соглашение об освобождении части заложников в ноябре, поэтому интенсивное военное давление на ХАМАС будет продолжено. "Инструкции, которые я даю переговорной команде, основаны на этом давлении, без которого у нас ничего нет", - сказал он.

Комментарии израильского лидера прозвучали после того, как Катар подтвердил, что переговоры о возможном новом перемирии между ХАМАС и Израилем продолжаются.

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