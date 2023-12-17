Атомная подлодка ВМС США прибыла в Южную Корею
Американская подводная лодка с ядерной силовой установкой Missouri типа Virginia прибыла в южнокорейский город Пусан.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, соответствующая информация была распространена Министерством национальной обороны Республики Корея.
Южнокорейская сторона указывает, что благодаря визиту подлодки планирует укрепить обмены и сотрудничество для усиления совместной обороноспособности.
22 ноября атомная подводная лодка ВМС США Santa Fe типа Los Angeles прибыла на военно-морскую базу на южнокорейском острове Чеджудо.
На этой неделе заместитель директора управления национальной безопасности администрации президента Республики Корея Ким Тхэ Хё заявил, что КНДР может совершить запуск межконтинентальной баллистической ракеты в декабре.
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