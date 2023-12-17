В Сербии пройдут внеочередные парламентские выборы

Внеочередные парламентские выборы пройдут в Сербии. Избирательные участки откроются в 10:00 по бакинскому времени и закроются в 23:00, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru.

В выборах примут участие кандидаты от 18 политических партий и коалиций. Избирателям предстоит на четыре года выбрать 250 депутатов Народной скупщины (однопалатного парламента). Одновременно состоятся и муниципальные выборы. Сербы проголосуют за своих представителей в 65 городах.

По данным Республиканской избирательной комиссии (РИК), правом голоса обладают более 6,5 млн человек. Всего будет открыто 8 273 избирательных участка в Сербии и более 80 - в 35 странах.

Из-за запрета властей непризнанного Косова голосование не состоится в Автономном крае Косово и Метохии. Жители Косова, чтобы проголосовать, должны будут ехать в Центральную Сербию.

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