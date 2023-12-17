https://news.day.az/world/1622781.html В Турции вблизи туристического курорта произошло землетрясение
В Турции вблизи туристического курорта произошло землетрясение
На юго-западе Турции в Средиземном море недалеко от известного курорта и места туристического паломничества Фетхие произошло землетрясение.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Управление по предотвращению последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) в соцсети Х (Twitter).
Отмечается, что землетрясение силой 4 балла по шкале Рихтера произошло в Средиземном море на расстоянии 21,99 км от Фетхие вблизи города Мугла.
Эпицентр толчков располагался на глубине 29,62 км.
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