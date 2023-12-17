В Турции вблизи туристического курорта произошло землетрясение

На юго-западе Турции в Средиземном море недалеко от известного курорта и места туристического паломничества Фетхие произошло землетрясение.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Управление по предотвращению последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) в соцсети Х (Twitter).

Отмечается, что землетрясение силой 4 балла по шкале Рихтера произошло в Средиземном море на расстоянии 21,99 км от Фетхие вблизи города Мугла.

Эпицентр толчков располагался на глубине 29,62 км.

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