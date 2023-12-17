Авиакомпании в Германии предъявили счет экоактивистам

Немецкий авиагигант Lufthansa и его дочерние компании подсчитали убытки от задержек авиарейсов из-за экоактивистов, после чего предъявили им счет на 740 тысяч евро, пишет Bild am Sonntag, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Lufthansa выставляет "окончательный счет" за отмену, задержку и перенаправление рейсов в климатический хаос", - говорится в публикации.

Так, по данным входящей в Lufthansa Group Eurowings, в середине лета маршрутную карту пришлось менять в трех аэропортах. В Гамбурге ущерб оценили в 400, в Дюссельдорфе - в 200, а в Берлине - в 120 тысяч евро.

Компания просит выплатить деньги в досудебном порядке. Об этом уже уведомили шестерых активистов. Они наняли адвокатов, несколько человек даже обратились в суд.

За ситуацией следят в немецком правительстве. Там предложили ужесточить наказание за протесты, из-за которых бизнес несет убытки.

Напомним, инцидент произошел 13 июля. Активисты экодвижения Letzte Generation нарушили работу ряда немецких аэропортов. Они проникли на взлетные полосы и блокировали самолеты. Некоторые - приклеили себя к покрытию.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!