ЦАХАЛ обнаружил оружие ХАМАС в инкубаторах медцентра

Израильские военные обнаружили в секторе Газа оружие, спрятанное в инкубаторах в медицинском центре, сообщило новостное издание Yedioth Ahronoth со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Военнослужащие, совместно с силами Службы общей безопасности (ШАБАК) проводили широкомасштабную операцию в больнице Камаль Авдан в Джебалии на севере анклава. Объект использовался палестинским движением ХАМАС в качестве командного центра. В общей сложности израильтянами было задержано около 90 человек по подозрению в терроризме, в том числе, причастных к нападению на еврейское государство 7 октября.

В ходе допроса задержанные сотрудники больницы сообщили, что в инкубаторах в отделении интенсивной терапии, которые предназначены для выхаживания недоношенных детей, спрятано оружие. На территории госпиталя также была найдена секретная документация и средства связи, говорится в заявлении ЦАХАЛ.

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