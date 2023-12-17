Япония хочет укрепить сотрудничество с АСЕАН

Япония выступает за более тесное сотрудничество с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида на открывшемся в Токио специальном саммите Япония - АСЕАН, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Основываясь на доверии, Япония хочет более тесно, чем когда-либо, сотрудничать с АСЕАН для создания устойчивого и процветающего будущего", - приводит агентство Kyodo слова главы японского правительства. Кисида также отметил, что сейчас "свободный и открытый международный порядок, основанный на верховенстве закона, сталкивается с серьезными проблемами".

Президент Индонезии Джоко Видодо, чья страна выступает сопредседателем нынешнего саммита, в свою очередь заявил, что Япония - это важный партнер для АСЕАН. "Мы надеемся внести свой вклад в обеспечение стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе", - сказал он.

В Токио 16-18 декабря проходит специальный саммит Япония - АСЕАН, приуроченный к 50-летию сотрудничества и дружбы, а также сопутствующие мероприятия и двусторонние встречи лидеров. Ассоциация была основана в 1967 году и сейчас объединяет 10 стран: Бруней, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд и Филиппины. На прошедшем в ноябре 2022 года саммите АСЕАН в Пномпене статус кандидата на вступление в ассоциацию получил Восточный Тимор.

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