Израильские военные провели масштабный рейд на Западном берегу реки Иордан

Израильские военные начали ночью масштабный рейд в городе Тулькарм на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщило палестинское агентство WAFA, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, город штурмовал большой контингент израильских военнослужащих в сопровождении бульдозеров. Во время рейда небо над Тулькармом и окружающими его лагерями беженцев барражировали разведывательные беспилотники.

Агентство отмечает, что израильские силы активизировали практику военных рейдов в палестинские города, поселки и лагеря беженцев на Западном берегу реки Иордан на фоне продолжающейся военной операции в Газе.

По данным палестинского Минздрава, с начала очередной эскалации палестино-израильского конфликта 7 октября на Западном берегу израильскими войсками были убиты по меньшей мере 290 палестинцев.

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