Эстония призвала инвестировать в оборону Европы

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала увеличить инвестиции в оборону Европы, чтобы укрепить военную устойчивость Евросоюза и Украины. Ее цитирует LRT, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Планы обороны НАТО готовы, поэтому теперь нам нужно обратить внимание на инвестиции в коллективную оборону. Следующие шаги, которые мы предпримем, должны включать увеличение запасов техники и систем вооружения. Нам также необходимо больше инвестировать в оборонный сектор", - сказала она.

Каллас добавила, что российская спецоперация заставила страны Европы предпринять более решительные действия. По ее словам, есть необходимость продолжать развитие интегрированного оборонного рынка и совместимости стандартов, чтобы была постоянная готовность.

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