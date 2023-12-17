В Ватикане впервые в истории осудили кардинала

Кардинала Анджело Беччу приговорили к пяти с половиной годам тюрьмы по делу о недвижимости в Лондоне. Впервые в истории кардинала осудили и отправили в тюрьму. Об этом сообщило агентство ANSA, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Процесс по делу о покупке недвижимости в Лондоне для Святого престола длился два с половиной года. Следствие установило, что кардинал Беччу ответственен за совершенные во время процедуры нарушения и злоупотребления. Также ему вменяли предоставление ложной информации и мошенничество. Во время процесса на скамье подсудимых, кроме кардинала, оказались еще девять человек.

На момент заключения сделки о покупке недвижимости в Великобритании Беччу занимал пост заместителя государственного секретаря Ватикана по общим делам. Обвинение требовало для обвиняемого семь лет и три месяца заключения. Свою вину Беччу ни по одному из обвинений не признал.

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