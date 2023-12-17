Турция завершила переговоры о покупке американских истребителей

Турция завершила переговоры с США о покупке истребителей F-16 Block 70, сообщил министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер. Теперь, по данным агентства CNN Turk, ожидается позитивное решение по итогам диалога двух стран, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Сообщается, что Анкара рассчитывает не только приобрести у США 40 истребителей, но и с помощью западного партнера модернизировать имеющиеся самолеты. После переговоров Гюлер выразил надежду, что процесс начнется как можно скорее.

По словам министра, в контексте закупок важно, чтобы "союзники не вводили друг против друга ограничительные меры". Гюлер рассчитывает, что США оценят глобальную и региональную роль Турции и ее силу.

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