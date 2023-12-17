Рейтинг правящей коалиции в ФРГ достиг исторического минимума

Рейтинг правящей коалиции в Германии (Социал-демократическая партия Германии, "Союз 90/Зеленые" и Свободная демократическая партия) достиг рекордных минимальных показателей, у коалиции трех партий в сумме 32% голосов. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологическим институтом INSA для газеты Bild, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"За СДПГ готовы проголосовать лишь 15% избирателей, за "Зеленых" - 12%, за СвДП - 5%. Таким образом у правящей сейчас "светофорной" коалиции в сумме лишь 32% голосов. Это минимальный показатель за всю историю", - говорится в сообщении Bild.

При этом за оппозиционную ХДС/ХСС готовы отдать свой голос 32% жителей Германии.

Согласно опросу, рейтинг поддержки партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) составил 23%.

По данным INSA, 59% граждан Германии выступают за досрочные выборы в бундестаг в ближайшее время, не дожидаясь осени 2025 года.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!