Американцы оказались недовольны состоянием демократии в США

Более половины американцев разочарованы состоянием демократии в США и считают, что демократические институты в стране не работают. Результаты опроса опубликовало Associated Press (AP), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным опроса, 51 процент граждан США выразили недовольство состоянием демократических институтов в стране. По их мнению, они не функционируют совсем или не работают так, как необходимо.

Респонденты полагают, что на состоянии демократии напрямую скажутся президентские выборы в 2024 году. Это является вторым по важности для американцев последствием голосования (67 процентов опрошенных) после изменений в экономике (75 процентов). В числе приоритетных проблем назывались также государственные расходы и миграция.

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