Поставки газа из России в Китай в 2023 году превысят контрактный план

Россия и Китай обсудили вопрос поставок газа во время заседания межправительственной комиссии по энергетике. Экспорт по итогам года по "Силе Сибири" превысит 22 млрд куб. м, прописанных в контракте. Об этом журналистам сказа вице-премьер России Александр Новак, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы обсуждали вопрос поставок. В этом году поставки будут больше, чем по плану. Было 22 млрд куб. м, за 10 месяцев вышли почти на 19 млрд. То есть, в целом по году будет выше 22 (млрд куб. м)", - сказал он.

"Газпром" установил 16 декабря новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай по "Силе Сибири". Ранее холдинг отмечал, что с середины ноября существенно увеличил объем поставок газа в Китай в соответствии с подписанным ранее дополнительным соглашением.

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