США нарастили добычу сланцевой нефти по сравнению с прогнозами прошлого года.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, это происходит на фоне снижения добычи странами ОПЕК+. Как отмечает агентство, аналитики прогнозировали, что в текущем квартале добыча в США должна была составить в среднем 12,5 млн барр. в сутки, но она составила 13,3 млн барр в сутки.

Bloomberg называет рост добычи "удивительным", так как количество буровых установок в этом году сократилось на 20%. Причиной такого роста добычи агентство называет внедрение инноваций.

Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) ранее информировала, что добыча нефти в мире в странах, не входящих в ОПЕК, может увеличиться в 2023 году на 1,8 млн баррелей в сутки (б/с), при этом значительный вклад в этот процесс внесут США.

По оценкам ОПЕК, увеличение объемов добычи жидких углеводородов в США в 2023 году составит 1,3 млн б/с. Помимо США, другими драйверами роста в 2023 году, как ожидается, станут Бразилия, Гайана, Казахстан, Китай, Норвегия и Мексика.

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