Южнокорейские военные сообщили о запуске КНДР баллистической ракеты

Северная Корея запустила баллистическую ракету утром в понедельник, сообщает "Ренхап" со ссылкой на южнокорейских военных, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи (JCS) заявил, что КНДР запустила ракету дальнего радиуса действия из Пхеньяна или его окрестностей в 8:24 утра (3:24 по бакинскому времени) понедельника.

В JCS уточнили, что она пролетела около 570 км, прежде чем упасть в Японское море.

"Наши военные поддерживают состояние полной боеготовности, находятся в тесном контакте и обмениваются данными о "северокорейской баллистической ракете" с Соединенными Штатами и Японией", - говорится в заявлении.

По данным министерства обороны Японии, которое также зафиксировало запуск по меньшей мере одной северокорейской баллистической ракеты, ожидается, что она упадет примерно в 250 км к западу от северного острова Окусири (Хоккайдо) за пределами исключительной экономической зоны страны, в Японском море около 9:37 утра (4:37 по бакинскому времени).

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