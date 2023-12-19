ЦАХАЛ уничтожил памятник ХАМАС в Газе
Подразделения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожили памятник радикальному палестинскому движению ХАМАС в городе Газа. Об этом сообщила газета The Times of Israel, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По ее сведениям, памятник был установлен ХАМАС на площади в районе Эш-Шуджаия в связи с уничтожением израильского бронетранспортера и убийством военнослужащих бригады "Голани" во время операции в Газе в 2014 году. Он изображал прорывающий бронированную машину кулак, который сжимает три израильских армейских жетона.
Как отмечает газета, подразделения 13-го батальона пехотной бригады "Голани" и 188-го бронетанкового батальона захватили эту площадь и при помощи военных бульдозеров уничтожили монумент ХАМАС.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре