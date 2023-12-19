ЦАХАЛ уничтожил памятник ХАМАС в Газе

Подразделения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожили памятник радикальному палестинскому движению ХАМАС в городе Газа. Об этом сообщила газета The Times of Israel, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее сведениям, памятник был установлен ХАМАС на площади в районе Эш-Шуджаия в связи с уничтожением израильского бронетранспортера и убийством военнослужащих бригады "Голани" во время операции в Газе в 2014 году. Он изображал прорывающий бронированную машину кулак, который сжимает три израильских армейских жетона.

Как отмечает газета, подразделения 13-го батальона пехотной бригады "Голани" и 188-го бронетанкового батальона захватили эту площадь и при помощи военных бульдозеров уничтожили монумент ХАМАС.

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