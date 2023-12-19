Мощное извержение вулкана началось в Европе

На полуострове Рейкьянес в Исландии началось мощное извержение вулкана. До этого в европейской стране произошло землетрясение магнитудой 4,2, сообщает телеканал RUV со ссылкой на Метеорологический центр Исландии, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Извержение началось 18 декабря в 21:00 по местному времени (19 декабря в 01:00 по бакинскому времени) и стало четвертым за последние три года. Эпицентр находится к северу от исландского города Гриндавик с населением около 4000 тысяч человек - людей оттуда эвакуировали еще в начале ноября.

Ученые отметили, что это извержение гораздо сильнее предыдущих на полуострове Рейкьянес - это связано с землетрясением, которое все еще происходит. Длина трещины, из которой выходят газ и лава, достигла четырех километров. Специалисты не исключают, что потоки лавы могут уничтожить Гриндавик или построенные оборонительные сооружения.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!