В Японии критикуют позицию России по вопросу Курильских островов

Правительство Японии считает несправедливой и неприемлемой позицию России, которая сводится к тому, что "территориальный спор" по поводу южной части Курильских островов закрыт.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил генеральный секретарь японского кабинета министров Ёсимаса Хаяси, комментируя слова главы МИД РФ Сергея Лаврова.

"Территориальный вопрос Японией и Россией не решен, и поэтому велись переговоры о мирном соглашении", - сказал он, выразив мнение, что первопричиной прекращения консультаций о мирном договоре стали не антироссийские санкции, а действия Москвы в отношении Киева.

Спустя месяц после начала событий в Украине, "в марте 2022 года, Россия в одностороннем порядке объявила, что не намерена продолжать переговоры с Японией о мирном соглашении из-за японских санкций против России", отметил Хаяси. "Мы считаем крайне несправедливой позицию России, которая пытается перекладывать ответственность на Японию. Это абсолютно неприемлемо", - заявил он. Генсек кабмина констатировал, что двусторонние отношения "находятся в сложном положении" и нельзя сказать ничего конкретного относительно консультаций по договору о мире. "Правительство будет твердо придерживаться позиции по поводу [необходимости] решения территориального вопроса и заключения мирного соглашения", - добавил он.

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