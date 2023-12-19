Пентагон объявил о проведении операции по обеспечению свободы навигации в Красном море

Власти США и некоторых других государств намерены приступить к проведению в Красном море операции по обеспечению свободы навигации и охране судов в свете атак со стороны йеменских мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах". Об этом говорится в опубликованном в понедельник заявлении американского министра обороны Ллойда Остина, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Недавняя эскалация безрассудных нападений со стороны хуситов из Йемена угрожает свободной торговле, подвергает опасности невинных моряков и нарушает международное право", - отмечается в заявлении. В нем подчеркивается, что свободный проход судов по Красному морю чрезвычайно важен для международной торговли.

"Стремящиеся отстоять основополагающий принцип свободы навигации страны должны объединить усилия, чтобы отреагировать на вызов, который представляют негосударственные субъекты, осуществляющие запуск баллистических ракет и беспилотников с прицелом на торговые суда многих стран, законным образом проходящие через международные воды, - заявил Остин. - Это международный вызов, который требует коллективных действий. В связи с этим я объявляю о проведении операции Prosperity Guardian - важной новой международной инициативы под эгидой Объединенных морских сил и под руководством их оперативной группы 153, которая сосредоточена на обеспечении безопасности в Красном море".

По словам Остина, операция будет направлена на "совместное реагирование на вызовы в сфере безопасности в южной части Красного моря и в Аденском заливе с целью обеспечения свободы навигации для всех стран и укрепления региональной безопасности, содействия процветанию". Как следует из документа, в число участников операции войдут Бахрейн, Великобритания, Испания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия, Сейшельские Острова и Франция.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа йеменские мятежники-хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена.

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