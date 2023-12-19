Южная Корея, США и Япония начали обмен данными о ракетах КНДР в реальном времени

Система обмена данными о запусках ракет КНДР в реальном времени между Республикой Корея, США и Японией заработала в штатном режиме с 19 декабря. Об этом сообщило Министерство обороны Республики Корея, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"С 19 декабря Республика Корея, США и Япония штатно эксплуатируют систему обмена данными о пусках ракет Северной Кореи в реальном времени. Были совместно установлены многолетние планы по трехсторонним учениям", - сообщили в Сеуле.

Указывается, что в ноябре министры обороны трех стран договорились запустить систему обмена информацией до конца года - этот срок был оглашен во время саммита в Кэмп-Дэвиде в августе 2023 года. Впервые такую цель поставили на саммите в Пномпене в ноябре 2022 года. Запуск системы будет способствовать переходу сотрудничества в сфере безопасности между тремя государствами "в новую эпоху". Обмен информацией должен помочь в обеспечении безопасности граждан.

Помимо этого, Вашингтон, Сеул и Токио разработали "многолетние планы" по совместным трехсторонним учениям с 2024 года. Эта мера должна сделать маневры "более эффективными и системными". "Подобные результаты и другие усилия показывают, что трехстороннее сотрудничество Республики Корея, США и Японии в сфере безопасности вышло на беспрецедентный уровень по масштабу, глубине и охвату", - указывают в южнокорейском министерстве обороны.

Накануне КНДР запустила твердотопливную межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-18". В Министерстве обороны Республики Корея тогда отметили, что система обмена данными в реальном времени находилась на этапе финальных проверок.

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