Армения продолжает игнорировать ОДКБ

Сегодня, 19 декабря, в Москве пройдет пленарное заседание Парламентской ассамблеи ОДКБ.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, делегация Армении отказалась от участия.

Напомним, что армянская сторона систематически игнорирует мероприятия ОДКБ.

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