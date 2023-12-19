Норвегия направит военных для защиты кораблей в Красном море

Норвегия усилит содействие программе "Объединенных морских сил" (Combined Maritime Forces, CMF), направив военных в район Красного моря для защиты торговых кораблей. Об этом сообщается в совместном пресс-релизе министерства обороны и МИД королевства, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Недавние нападения хуситов на гражданские суда в Красном море, в особенности на суда, принадлежащие Норвегии, совершенно неприемлемы. Экипажи подвергаются смертельной опасности", - говорится в документе.

В норвежском правительстве указали, что в связи с соответствующим решением Осло направляет в штаб-квартиру CMF в Бахрейне "до десяти штабных офицеров".

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