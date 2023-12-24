США и Финляндия начали сотрудничать в области обороны

Соединенные Штаты Америки и Финляндия подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в области обороны. Трансляция церемонии велась на YouTube-канале Госдепартамента США, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Соглашение позволяет американским военным получить доступ к 15 военным базам на территории Финляндии. На церемонии присутствовали госсекретарь США Энтони Блинкен, министр обороны Финляндии Антти Хяккянен и глава финского МИД Элина Валтонен.

"Соглашение даст Финляндии возможность вывести сотрудничество с США на новый уровень, улучшить наше взаимодействие в технологическом и оборонном плане, принимать решения совместно в различных ситуациях", - рассказала на церемонии Валтонен.

Ожидается, что правительство Финляндии позволит американским военнослужащим въезжать на территорию страны, не предъявляя документы.

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