США дают старт операции «Страж процветания»

Глава Пентагона Ллойд Остин объявил о начале операции "Страж процветания" (Prosperity Guardian) под эгидой Объединенных морских сил, целью которой является обеспечение безопасного судоходства в Красном море на фоне "безрассудных нападений хуситов из Йемена".

Как передает Day.Az со ссылкой на РБК, заявление Остина опубликовано на сайте американского военного ведомства.

По его словам, нападения хуситов угрожают свободному судоходству, ставят под угрозу невинных моряков и нарушают международное право. "Красное море - это важнейший водный путь, необходимый для свободы судоходства, а также крупный торговый коридор, облегчающий международную торговлю", - подчеркнул Остин.

Глава Пентагона отметил, что совместно с США в операции "Страж процветания" примут участие Великобритания, Бахрейн, Канада, Франция, Италия, Нидерланды, Норвегия, Сейшельские острова и Испания. Страны будут "совместно решать проблемы безопасности в южной части Красного моря и Аденского залива с целью обеспечения свободы судоходства для всех стран и укрепления региональной безопасности и процветания".

Остин также призвал страны, "которые стремятся поддержать основополагающий принцип свободы судоходства", объединиться в борьбе с хуситами, запускающими баллистические ракеты и беспилотники по торговым судам.

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