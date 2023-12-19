Пашинян нашел крайнего

Ряд членов правительства Армении ведет кампанию против министра экономики Ваана Керобяна, требуя от премьер-министра Никола Пашиняна его отставки, так как он способствует обходу антироссийских санкций.

Как передает Day.Az, об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на приближенные к властям источники.

По данным СМИ, они считают Керобяна "российским шпионом". По их мнению, Керобян разрешает ввоз из Армении или через Армению в Россию товаров, экспорт которых запрещен в эту страну из-за западных санкций.

"Сторонники Сороса, находящиеся у власти, уже давно напрямую требует от Пашиняна избавиться от Керобяна, но теперь Керобян находится под покровительством премьер-министра", - отмечают СМИ.

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