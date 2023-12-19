Израиль может присоединиться к борьбе против хуситов

Израильский посол в России Александр Бен Цви не исключил, что Израиль может принять участие в операции по обеспечению свободы навигации и охране судов в Красном море в свете атак со стороны йеменских мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Если надо будет, то, конечно, [Израиль] будет принимать участие. Это (атака хуситов - прим.) может в какой-то мере повлиять на экономическую блокаду Израиля, так что мы не будем сидеть сложа рука. Как мы будем это делать, договоримся уже со странами, которые участвуют в коалиции [по борьбе с угрозой со стороны хуситов]", - сказал он в интервью местным СМИ.

Посол также отметил, что проведение операции в Красном море неизбежно.

По его словам, атаки хуситов очень сильно повлияют на экономику всего региона. "Это не только мы, это египтяне и другие, - отметил дипломат. - Если судна не будут плавать через Красное море, то <...> повысятся цены на все продукты. Это ударит по экономике различных стран. Это не только вопрос Израиля, это вопрос, я бы сказал, мирового сообщества, поэтому сейчас организовывается коалиция".

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!