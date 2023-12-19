https://news.day.az/world/1623299.html Мощный взрыв прогремел в штабе ВКС Ирана - ВИДЕО
Мощный взрыв прогремел в штабе ВКС Ирана - ВИДЕО
Мощный взрыв прогремел в штабе ВКС Ирана в Тегеране, сообщает Day.Az со ссылкой на арабские СМИ.
По их данным, именно этот штаб поставляет ракеты и беспилотники иранским прокси на Ближнем Востоке.
Незадолго до этого иранские СМИ писали о серьезном сбое газоснабжения и о критичной ситуации в Тегеране.
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