Мощный взрыв прогремел в штабе ВКС Ирана в Тегеране, сообщает Day.Az со ссылкой на арабские СМИ.

По их данным, именно этот штаб поставляет ракеты и беспилотники иранским прокси на Ближнем Востоке.

Незадолго до этого иранские СМИ писали о серьезном сбое газоснабжения и о критичной ситуации в Тегеране.

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