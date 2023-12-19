МВФ разоблачает иллюзии экономического роста Армении

Пока у властей Армении головокружение от высокого экономического роста, зафиксированного в последние полтора-два года, и они говорят о беспрецедентных экономических успехах и достижениях, одна из авторитетных международных финансовых организаций Международный валютный фонд, вылил холодную воду на их энтузиазм, сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

"В своих комментариях, представленном на днях, МВФ дал реальную оценку роста экономики Армении и экономической ситуации, по сути, призвав власти спуститься с небес, вернуться в реальность, где все гораздо печальнее, чем они представляют", - отмечают СМИ.

Так, по оценкам экспертов Международного валютного фонда, активность в экономике Армении несколько завышена по сравнению с реальной производительностью. Реальный потенциал республики позволяет обеспечить ежегодный экономический рост на уровне 4,5 процента. Эксперты фонда не возлагают больших надежд на рост потенциала экономики в ближайшие годы. Они полагают, что в среднесрочной перспективе он останется на том же уровне. В следующем году МВФ ожидает лишь 5-процентного роста экономики Армении. Также ожидается, что некоторые внешние факторы еще сохранятся, но их влияние будет не таким, как раньше, они значительно ослабнут, что мы и наблюдаем в последнее время.

Помимо этого, специалисты фонда установили высокие риски в некоторых отраслях. Эти риски связаны со строительным пузырем и ипотечным кредитованием, поощряемым правительством и Центральным банком", - пишут армянские СМИ.

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