Беспорядки вспыхнули в Белграде

Сторонники оппозиционного блока "Сербия против насилия" напали на директора Республиканского статистического управления Миладина Ковачевича. Об этом сообщила премьер-министр Сербии Ана Брнабич, передает Day.Az.

"Сербия против насилия" напала на <...> директора Республиканского института статистики, пожилого мужчину, который в чем именно виноват? - написала Брнабич в социальной сети X (ранее Twitter). - Вот вам и человечность".

Ранее в социальных сетях и СМИ появился видеоролик, на котором видно, что сразу после выхода из дверей Республиканской избирательной комиссии (РИК) членам избиркома не позволили покинуть крыльцо здания и перегородили им путь. При попытке вернуться в здание РИК протестующие начали забрасывать сотрудников комиссии, в том числе Ковачевича, яйцами, помидорами, пивными банками и другим мусором.

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