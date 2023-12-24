Ким Чен Ын предупредил США

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что успешный запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-18" показал, на что готова Северная Корея, если США "примут ошибочное решение" против Пхеньяна. Его слова передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы дали однозначный сигнал враждебным силам, которые, несмотря на наши неоднократные строгие предупреждения и осуждения, расширяют военную конфронтационную истерику, продолжающуюся на протяжении всего года", - сказал Ким Чен Ын.

Он подчеркнул, что учения ясно показали, к какому немедленному действию готова КНДР. По словам Ким Чен Ына, в случае дальнейших враждебных действий Вашингтона Пхеньяну следует отвечать "более активными наступательными действиями" с применением "более продвинутых и угрожающих вариантов".

Как передает ЦТАК, после учений лидер Северной Кореи поставил "новые важные задачи" касательно ускоренного укрепления ядерных сил.

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