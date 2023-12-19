В США обсуждают варианты ответа на атаки поддерживаемых Ираном группировок

Военные США обдумывают вопрос, какие меры нужно предпринять в отношении атак группировок, спонсируемых Ираном, на американские силы на Ближнем Востоке, сообщает во вторник "Аль-Арабийя" со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"По словам официальных лиц и источников, знакомых с вопросом, представители оборонного ведомства и военные США совещаются по поводу ответа на поддерживаемые Ираном атаки на Ближнем Востоке и ждут от администрации президента Джо Байдена разрешения действовать", - отмечает телеканал.

"Аль-Арабийя" напоминает, что после атаки группировки ХАМАС на Израиль 7 октября войска в Ираке и США с 17 октября не менее 100 раз подвергались атакам. Американское командование публично объявляло о шести ответных ударах в Сирии, но при этом избегало действовать в Ираке, опасаясь реакции иракского общества. По мнению аналитиков и бывших официальных лиц, эти удары США носили скорее символический характер.

Между тем в США размышляют, на какие ответные меры против враждебных группировок стоит пойти. Один неназванный представитель властей заявил телеканалу, что удары по йеменским повстанцам и группировкам в Ираке и Сирии будут практически равноценны объявлению войны. Однако в Вашингтоне не хотят, чтобы в ситуации вокруг сектора Газа пришлось бы действовать и в таком направлении. По словам официальных лиц, в отношении этой проблемы США стараются придерживаться пяти принципов: защищать, сдерживать, сковывать, страховать и проецировать силу.

По данным телеканала, США также заверили Израиль в готовности помогать ему в защите от ХАМАС.

При этом, по признанию бывших и нынешних представителей оборонной сферы США, сдерживать угрозы пока не удается. "Пока что сдерживание не сработало", - резюмировал один источник.

У главы Центрального командования Вооруженных сил США генерала Майкла Куриллы уже есть список вариантов действий, однако он ожидает приказа от президента США.

На прошлой неделе генерал совершил турне по Ираку, Сирии, Иордании, Египту и Израилю, посетил эсминец ВМС США USS Carney в Красном море, который сбивал запускаемые йеменскими мятежниками БПЛА и баллистические ракеты.

Кроме того, по информации "Аль-Арабийи", ранее США дали иракским властям возможность разобраться с группировками, атаковавшими американские войска в Ираке. Это привело к задержанию нескольких человек, однако, по мнению официальных лиц, Багдад не сможет положить конец этим нападениям.

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