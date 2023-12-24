https://news.day.az/world/1623346.html США и Дания подписали договор о военном сотрудничестве
США и Дания подписали договор о военном сотрудничестве
США и Дания подписали соглашение о двустороннем военном сотрудничестве. Об этом сообщила датская премьер-министр Метте-Фредериксен на пресс-конференции, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"США и НАТО являются гарантами безопасности Дании, так было со времен Второй мировой войны, так будет и в будущем, - сказала она. - Соглашение ознаменовывает новый прорыв. Это означает, что американские солдаты и техника могут постоянно находиться на датской земле".
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре