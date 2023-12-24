США и Дания подписали договор о военном сотрудничестве

США и Дания подписали соглашение о двустороннем военном сотрудничестве. Об этом сообщила датская премьер-министр Метте-Фредериксен на пресс-конференции, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"США и НАТО являются гарантами безопасности Дании, так было со времен Второй мировой войны, так будет и в будущем, - сказала она. - Соглашение ознаменовывает новый прорыв. Это означает, что американские солдаты и техника могут постоянно находиться на датской земле".

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