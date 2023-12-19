Армия Израиля ликвидировала ключевого финансиста ХАМАС

Израильские военные ликвидировали в городе Рафах на юге сектора Газа ключевого финансиста радикального палестинского движения ХАМАС, который, по данным Израиля, обеспечил перевод десятков миллионов долларов боевому крылу организации.

Как передает Day.Az, об этом заявила армейская пресс-служба.

"В ходе целенаправленной операции в центре Рафаха в секторе Газа Субхи Фируана был уничтожен в результате авиаудара истребителя ВВС Израиля на основании разведданных Армии обороны Израиля и Службы общей безопасности. Фируана был важным финансистом, который вместе со своим братом был причастен в последние несколько лет к переводу десятков миллионов долларов террористической организации ХАМАС и ее боевому крылу в секторе Газа через их компанию по обмену валюты "Хамсат", - говорится в сообщении.

Как отметили в армии, ликвидированный "был одним из самых важных финансистов и был способен переводить средства боевому крылу ХАМАС, необходимые для войны". "Фируана переводил средства боевому крылу ХАМАС во время войны и знал, что эти средства будут жизненно важны для поддержания боеспособности крыла. Эти средства среди прочего использовались для укрепления вооруженных сил, выплат террористам жалованья во время войны и финансирования военной деятельности ХАМАС", - добавили в пресс-службе.

По информации израильской армии, "ХАМАС использует финансистов для получения средств, которые переводятся террористической организации из Ирана и различных источников сбора средств за рубежом", специалисты по обмену валют осуществляют переводы в том числе используя методы отмывания денег, избегая при этом взаимодействия с международной финансовой системой.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося массовыми убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.

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