Эрдоган рассчитывает на Венгрию в деле продвижения переговоров Турции и ЕС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает на прогресс в переговорах с Евросоюзом во время председательства в нем Венгрии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Стратегический и экономический потенциал, которым обладает Турция, требует того, чтобы она уже стала полноправным членом ЕС. Под различными предлогами этот процесс задерживается. События, которые мы пережили в последние годы, показали, насколько важна и эффективна Турция. Теперь ЕС должен отказаться от таких ошибок. Возможно, во время венгерского председательства вопрос [с вступлением] будет вынесен на обсуждение в совершенно ином контексте и будут сделаны новые шаги", - сказал он журналистам своего пула по возвращении из Венгрии.

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