Турция ожидает от США взаимности в вопросе F-16

Турция ожидает от США взаимности в вопросе продажи Анкаре истребителей F-16 в ответ на одобрение турецким парламентом заявки Швеции на вступление в НАТО. Она также ждет от Швеции выполнения обещаний по борьбе с терроризмом, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган журналистам своего пула по возвращении из Венгрии, которую он посетил 18 декабря с официальным визитом, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Считаю, что положительные сдвиги, которых мы ожидаем как в вопросе F-16 США, так и в вопросе выполнения Канадой своих обещаний, ускорят позитивное отношение нашего парламента к этому вопросу. С другой стороны, есть обещания, данные нам Швецией в Вильнюсе [на саммите НАТО]. Мы ожидаем, что они будут выполнены, мы внимательно следим за развитием событий", - подчеркнул турецкий лидер.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!