ВМС Канады вернули корабли из Индо-Тихоокеанского региона

Фрегаты HMCS Ottawa и HMCS Vancouver, а также судно сопровождения Asterix ВМС Канады вернулись на базу, завершив пребывание в Индо-Тихоокеанском регионе. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении канадского Минобороны.

"Сегодня канадские корабли HMCS Ottawa и HMCS Vancouver вместе с судном сопровождения Asterix вернулись в порт Эскимолт (провинция Британская Колумбия) после несения службы в Индо-Тихоокеанском регионе", - сказано в тексте.

В регионе канадские корабли взаимодействовали, в частности, с ВМС Австралии, США и Японии, в том числе участвовали в совместных военных маневрах.

В конце марта в Минобороны Канады сообщили, что военные направили в Индо-Тихоокеанский регион один фрегат и судно обеспечения для усиления военного присутствия страны в этой части света. Позже Канада приняла решение об усилении своей группировки и отправила в регион еще один военный корабль.

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