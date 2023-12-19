Эстонская оппозиция вновь призвала к отставке премьера

Председатель оппозиционной Центристской партии, мэр Таллина Михаил Кылварт передал спикеру парламента Эстонии петицию с призывом к отставке премьер-министра республики Каи Каллас. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает пресс-служба политсилы.

Инициированное партией обращение к парламенту подписали порядка 30 тысяч жителей страны. По словам Кылварта, это "ярко отражает растущее недовольство в обществе".

"Правительство безучастно наблюдает за тем, как экономика продолжает падать, люди беднеют, предприятия банкротятся, а безработица растет. Вместо того чтобы прийти на помощь людям, премьер-министр озабочена лишь повышением налогов", - заявил он.

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