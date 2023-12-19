Страны G7 осудили запуск КНДР баллистической ракеты
Министры иностранных дел стран "группы семи" осудили Пхеньян за недавнее испытание межконтинентальной баллистической ракеты.
Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом говорится в опубликованном во вторник заявлении G7.
"Мы, министры страны G7 (...), самым решительным образом осуждаем пуск Северной Кореей 18 декабря (по времени КНДР) межконтинентальной баллистической ракеты", - говорится в нем.
Главы МИД указали, что Пхеньян "продолжает развивать незаконным образом свои возможности в сфере ядерных и баллистических ракет, а также наращивать дестабилизирующую активность".
Согласно заявлению, страны G7 требуют, чтобы Северная Корея "отказалась от всего ядерного оружия и всех других видов оружия массового уничтожения".
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