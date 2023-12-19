Армения закупит индийские ЗРК "Акаш"

Индия в ближайшие несколько месяцев намерена начать поставки своих зенитных ракетных комплексов (ЗРК) "Акаш" Армении, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Поставки в Армению, как ожидается, начнутся в ближайшие несколько месяцев", - указал источник. По данным агентства, Армения приобрела у Индии эти ЗРК на сумму $600 млн.

"Между тем, многие страны, включая Бразилию, Египет и Филиппины, проявляют интерес к ЗРК "Акаш", - приводит агентство слова источника.

Зенитный ракетный комплекс "Акаш" малой дальности был создан Индийской организацией оборонных исследований и разработок. Первые успешные испытания комплекса прошли в декабре 2007 года. С тех пор было создано несколько новых модификаций.

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