Армения закупит индийские ЗРК "Акаш" - СМИ
Индия в ближайшие несколько месяцев намерена начать поставки своих зенитных ракетных комплексов (ЗРК) "Акаш" Армении, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Поставки в Армению, как ожидается, начнутся в ближайшие несколько месяцев", - указал источник. По данным агентства, Армения приобрела у Индии эти ЗРК на сумму $600 млн.
"Между тем, многие страны, включая Бразилию, Египет и Филиппины, проявляют интерес к ЗРК "Акаш", - приводит агентство слова источника.
Зенитный ракетный комплекс "Акаш" малой дальности был создан Индийской организацией оборонных исследований и разработок. Первые успешные испытания комплекса прошли в декабре 2007 года. С тех пор было создано несколько новых модификаций.
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