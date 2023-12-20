США выступают за расширение коалиции в Красном море

Администрация США положительно воспримет присоединение новых стран к международной коалиции в Красном море, организованной для сдерживания и реакции на атаки против судов в этом регионе, заявил во вторник на брифинге представитель Госдепартамента Мэтью Миллер, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Мы конечно приветствуем участие (в коалиции) всех стран, будь то страны региона или вне его. Атаки в Красном море - это не просто атаки на суда, но и на их экипажи, и на страны, откуда эти суда вышли. Это атаки на международную торговлю", - сказал он.

Миллер добавил, что "в интересах всех стран региона и мира сдерживание и ответ на подобные атаки, поэтому мы приветствуем участие других стран в коалиции".

В понедельник министр обороны США Ллойд Остин объявил о начале многонациональной операции, направленной на обеспечение безопасности в Красном море на фоне нападений хуситов из Йемена на суда. Шеф Пентагона подчеркнул, что операция Prosperity Guardian объединяет множество стран, включая Великобританию, Бахрейн, Канаду, Францию, Италию, Нидерланды, Норвегию, Сейшельские острова и Испанию.

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