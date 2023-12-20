ЦАХАЛ сообщил о перехвате нескольких ракет, выпущенных из Ливана

Израильская система ПВО перехватила шесть выпущенных с территории Ливана ракет, самолет ВВС Израиля в ответ поразил пусковую установку и отряд ливанских боевиков.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.

"После того, как в районе Йифтах на севере Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги, система ПВО ЦАХАЛ успешно перехватила шесть запущенных из Ливана ракет. В ответ самолет ВВС Израиля атаковал как пусковую установку, так и отряд террористов в Ливане, который вел огонь в сторону Израиля", - говорится в сообщении. "Кроме того, самолет нанес удар по военному объекту "Хезболлах" на территории Ливана", - продолжили в пресс-службе.

В армейском ведомстве добавили, что "в результате обстрела поста ЦАХАЛ в районе населенного пункта Малкия на севере Израиля двое солдат ЦАХАЛ получили ранения". Военнослужащие "были эвакуированы в госпиталь для лечения", добавили в пресс-службе.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!